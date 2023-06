Go Guitars ist ein Ensemble von fünf kreativen Gitarristen - "go" (jap.): fünf - , die auf der Suche nach außergewöhnlichen Kompositionen für ihr Instrument immer wieder fündig werden. 1997 wurde Go Guitars anlässlich der Aufführung der gleichnamigen Komposition der New Yorkerin Lois V Vierk gegründet. Mittlerweile ist das Ensemble in Konzerthäusern und auf Festivals in ganz Europa vertreten.