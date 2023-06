Walter Grimmer

wurde in Zürich geboren, wo er auch seine musikalische Ausbildung erhielt.



Nachdem er mit Maurice Gendron gearbeitet hatte, wurde er 1966 Solocellist des Berner Symphonieorchesters. Als Solist der Camerata Bern konzertierte er weltweit. Von 1971 bis 1985 war Grimmer Mitglied des Berner Quartetts.



Der zeitgenössischen Musik sehr aufgeschlossen, spielte er Uraufführungen zahlreicher Werke, u.a. von Helmut Lachenmann, Heinz Holliger und Klaus Huber. Zwischen 1974 und 1986 unterrichtete Grimmer am Berner Konservatorium, seit 1986 am Konservatorium in Zürich, außerdem regelmäßig am Centre Acanthes.



Grimmer spielte alle Duo- und Trio-Werke von Mozart und Schubert ein, außerdem die Sonaten von Johannes Brahms. Er ist Herausgeber des Buches L’Art du violoncelle, des künstlerischen Testaments von Maurice Gendron.