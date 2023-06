Rico Gubler

geboren 1972 und aufgewachsen in Richterswil bei Zürich. Er studierte Saxophon bei Iwan Roth an der Musikakademie Basel, bei Marcus Weiss am Konservatorium Zürich und bei Jean-Michel Goury am CNR de Boulogne-Billancourt.



Spezialisierung auf zeitgenössische Musik, freie Improvisation und live-elektronische Aufführungen. 1997 und 1998 erhielt er den Studienpreis des Migros Genossenschaftsbundes und der Ernst Göhner Stiftung. Er spielte mit verschiedenen Kammermusikensembles und Orchestern sowie dem elektronischen Ensemble STROM; bei renommierten Festivals für neue Musik trat er als Solist auf.



Bei Balz Trümpy in Basel und Salvatore Sciarrino in Florenz studierte Gubler Komposition, er besuchte einen Kompositionskurs bei Heinz Holliger und arbeitete in den elektronischen Studios der Musikakademie Basel und des Schweizerischen Zentrums für Computermusik. Verschiedene Preise und Stipendien, u.a. am Künstlerhof Schreyahn in Niedersachsen und in London (Arbeitsstipendium der Zuger Kulturstiftung Landis & Gyr).



Gubler ist Gründer und künstlerischer Leiter der Konzertreihe musica moderna in Wädenswil.