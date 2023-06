Edgar Guggeis

zur Zeit einer der innovativsten und vielseitigsten Percussionisten der internationalen Musikszene, begann seine Karriere als Solopauker im Opernhaus in Passau und später als Schlagzeuger der Münchner Philharmoniker unter Sergiu Celibidache. Nach zwölfjähriger Orchestertätigkeit setzt sich Guggeis heute sehr für die Schlagzeugmusik im Solo- und Kammermusikbereich ein und spielt auf den wichtigsten internationalen Festivals.



Zahlreiche Uraufführungen, Soloaufnahmen im Fernsehen und im Rundfunk sowie CD- Einspielungen dokumentieren das Schaffen des jungen Künstlers. Guggeis ist Gastdozent auf bedeutenden Festivals; nach langjähriger Tätigkeit an der Hochschule für Musik in München erhielt er Berufungen als Professor an die Musikhochschulen Köln und Berlin. Seit 1997 ist Guggeis derzeit jüngster Professor für Pauke und Schlagzeug in Deutschland an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" in Berlin.