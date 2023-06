Der Pianist John Mark Harris konzertierte bereits in den USA und in Europa; sein Repertoire reicht von Renaissancemusik bis zu zeitgenössischer Musik. Er ist Mitglied des Nonsens Company Quartetts und komponiert elektroakustische Werke. Verschiedene Stipendien unterstützten seine künstlerische Arbeit.



Harris studierte bei Robert Helps und bei Stephen Drury am New England Conservatory, er besuchte Meisterkurse bei Stefan Litwin, Massimiliano Damerini, Bernhard Wambach und Steffen Schleiermacher. Zur Zeit studiert er mit einem Stipendium an der University of California in San Diego bei Aleck Karis.