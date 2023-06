geboren 1958 in München, ist als Komponist, aber auch als Schauspieler und Regisseur tätig. Als Mitglied verschiedener Ensembles für Neue Musik realisierte er zahlreiche Konzerte und Rundfunkaufnahmen im In- und Ausland; dabei arbeitete er insbesondere mit Dieter Schnebel und Josef Anton Riedl zusammen. 1976 begann Hirsch kontinuierlich kompositorisch zu arbeiten.



Daneben war er als Schauspieler tätig (u.a. am Burgtheater Wien, an der Berliner Volksbühne, der Stuttgarter Staatsoper, der Hamburger Staatsoper und am Teatro La Fenice Venedig), arbeitete mit Achim Freyer zusammen und führte Regie. Die kompositorische Arbeit umfasst neben Instrumentalmusik verschiedene grenzüberschreitende Mischformen mit Elementen von Hörspiel und Musiktheater. Für die Oper Bielefeld komponierte er Das stille Zimmer. Michael Hirsch lebt seit 1981 in Berlin.