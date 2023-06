Seth Josel

wurde 1961 in New York geboren. Er erhielt seine musikalische Ausbildung an der Manhattan School of Music in New York und an der Yale University/Connecticut. Zu seinen Lehrern zählten Manuel Barrueco und Eliot Fisk. Josel interessierte sich früh für die zeitgenössische Musik; ihm wurden zahlreiche Stücke zur Ur- oder Erstaufführung anvertraut. 1991-2000 war er festes Mitglied des Ensembles Musikfabrik NRW.



Als Gast ist er mit vielen europäischen Orchestern und Ensembles aufgetreten; zahlreiche CD-Einspielungen als Solist, mit dem Ensemble Musikfabrik NRW, dem Rundfunksinfonie-Orchester Berlin, dem Schönberg Ensemble Amsterdam u.a. dokumentieren seine Arbeit. 1988 erhielt er ein Fulbright-Hays Stipendium der amerikanischen Regierung, 1992/93 ein Stipendium der Akademie Schloss Solitude, Stuttgart.