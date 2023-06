wurde 1957 in Birmingham geboren. Als Posaunist spielt er zeitgenössische Musik, aber auch Jazz und Alte Musik. Nach Studien bei Harold Nash an der Royal Academy of Music in London und bei James Fulkerson arbeitete Kenny als Schauspieler und Musiker am Bubble Theater in London.



1983 gewann er den Gaudeamus Preis, seither spielte er als Solist und in Ensembles weltweit. 1984 war Kenny Mitbegründer der TNT Music Theater Company. Gleichzeitig arbeitete er im Unterhaltungsbereich, u.a. für Frank Sinatra und Jack Jones. Er ist Professor an der Guildhall School of Music and Drama in London und Gastdozent an der Akademie Schloss Solitude, Stuttgart.



Außerdem arbeitet Kenny als Schauspieler und ist sehr aktiv als Komponist (zahlreiche Auftragswerke, u.a. durch das Huddersfield Contemporary Music Festival). Zur Zeit arbeitet er an seinem ersten Kinofilm Secret House. 1993 wurde er Mitglied der Royal Academy of Music. John Kenny lebt in Edinburgh.