Der Cellist Anton Lukoszevieze ist bekannt für seine Aufführungen avantgardistischer, experimenteller und improvisierter Musik. Er trat bei zahlreichen internationalen Festivals in Europa und den USA auf und realisierte Rundfunkaufnahmen für britische, schwedische, dänische und deutsche Sender.

Als Solist trat er mit dem City of Birmingham Orchestra auf. Mit vielen Komponisten, darunter Gerhard Stäbler, Michael Parsons, Helmut Oehring u.a., verbindet ihn eine enge Zusammenarbeit. Auf der Suche nach anderen Kunstformen wurde Lukoszevieze Hauptfigur in vier Filmen von Jayne Parker, weitere Filmprojekte sind in Planung.



Als einziger Cellist in Großbritannien verwendet er einen Rundbogen (Bach-Bogen), um ein neues Repertoire für Violoncello zu erschließen. Anton Lukoszevieze ist Gründer und Direktor des Ensemble Apartment House.