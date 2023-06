geboren 1975 in Hamburg/St. Pauli, gehört zu den effektivsten gehörlosen Gebärdensprachkünstlern im deutschen Raum. Als Fernsehjournalist und Moderator beim Bayrischen Rundfunk für das Wochenmagazin Sehen statt hören avancierte er zum Kultmoderator.



Marco Lipski hatte einen intensiven Ausbildungsweg: u.a. im klassischen Schauspiel, in Regie und Choreographie (bei Joel Liennel/art-director of I.V.T. Paris und an der Kunsthochschule Ottersberg), in Clownerie (bei Harald Seimel/Universität Jena), Pantomime und Comedia dell’arte (bei Pantomime YANCI/USA, Volkmar Otte/Berlin & Alberto Forduzzi/Italien) und in Mime corporel/Modern dance (bei Maya Brosch/Berlin).



Lipski arbeitet als künstlerischer Leiter, Schauspieler und Regisseur des Visuellen Theaters Hamburg und des Deutschen Gehörlosen Theaters. Er ist seit vielen Jahren Mitarbeiter und Dozent am Institut für Deutsche Gebärdensprache der Universität Hamburg.