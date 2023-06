kommt aus Cincinnati, Ohio/USA. Sie studierte am College Conservatory of Music, an der University of Cincinnati bei Jack Wellbaum (Flöte) und Peter Kamnitzer vom LaSalle Quartett (Kammermusik) und war Soloflötistin im dortigen Ensemble für Neue Musik.



Danach setzte sie ihre Ausbildung bei Aurèle Nicolet an der Staatlichen Hochschule für Musik in Freiburg/Br. fort. Carin Levine erhielt schon in jungen Jahren verschiedene Preise, später auch den Kranichsteiner Musikpreis. Seit 1996 ist sie regelmäßig Dozentin bei den Darmstädter Ferienkursen, außerdem unterrichtete sie viele Jahre an den Musikhochschulen in Detmold, Bremen und Lübeck sowie in Meisterkursen im In- und Ausland. Sie ist Herausgeberin der Reihe Zeitgenössische Musik für Flöte beim Bärenreiter Verlag, bei dem auch ihr Buch The Techniques of Flute Playing erschienen ist.



In enger Zusammenarbeit mit jungen und arrivierten KomponistInnen (Brian Ferneyhough, Toshio Hosokawa, Mauricio Kagel, Younghi Pagh-Paan u.a.) entstanden zahlreiche ihr gewidmete Werke, die sie bei vielen internationalen Festivals zur Uraufführung brachte. Seit 1995 bildet Carin Levine zusammen mit dem Geiger David Alberman ein Duo, von 1980 bis 2000 war sie Flötistin beim damaligen Ensemble Köln.



Zahlreiche Rundfunk- und Fernsehaufnahmen sowie CDs dokumentieren ihr umfangreiches Repertoire.