wurde 1955 in Sathmar/Siebenbürgen geboren. Von 1976 bis 1980 studierte sie an der Kunstakademie in Klausenburg/Siebenbürgen, von 1980 bis 1984 war sie Bühnenbildnerin am Staatlichen Ungarischen Theater Sathmar.



Seit 1985 lebt Katalin Moldvay freischaffend in der Bundesrepublik Deutschland mit einem Atelier in Baden-Baden. Zwischen 1988 und 1990 längere Aufenthalte in Berg- und Wildnisregionen im Nordwesten der USA, verbunden mit Arbeiten in der Natur.



Erste Waldinstallation 1990 in Twisp/USA, eine weitere 1993 zu den Donaueschinger Musiktagen. Gruppen- bzw. Einzelausstellungen in Fredrikstad (Norwegen), Regensburg, Essen, Esslingen, Karlsruhe, Gaggenau, Baden-Baden, Vasasa (Finnland); Masken und Objekte zum Projekt "Hin zur Flamme" von George Lopez (2002) u.a..; Förderpreis zum Lovis Corinth-Preis.