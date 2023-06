wurde in La Jolla/Kalifornien geboren. Sie studierte an der Francisco State University, am Mills College und an der University of California, San Diego, wo sie über die Theorie und Praxis der improvisierten Musik promovierte.



Als Solistin spielt sie sowohl komponierte als auch improvisierte Musik. Mary Oliver spielte viele Uraufführungen, u.a. Kompositionen von Richard Barrett, John Cage und Chaya Czernowin.



Sie trat bei zahlreichen internationalen Festivals auf. 1993/94 war sie zu Gast in Schloss Solitude, Stuttgart, wo sie ihren Instrumenten Violine und Viola die norwegische Hardangerfidel hinzufügte. Mary Oliver lebt in Amsterdam, wo sie mit verschiedenen Ensembles arbeitet, darunter Instant Composer’s Pool, Nieuw Ensemble und Ensemble Köln. Zahlreiche CD-Einspielungen.