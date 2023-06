wurde in Moskau geboren. Seit ihrem dritten Lebensjahr erhielt sie Musikunterricht (Klavier). Nach einem Flöten- und Ballettstudium an der Zentralmusikschule absolvierte sie als Flötistin das Staatliche Tschaikowski-Konservatorium in Moskau mit Solistenexamen. Solisten- und Kammermusiktätigkeit, gleichzeitig Mitarbeit in verschiedenen Theater- und Tanzprojekten, u.a. im Theater der Mimik und Geste, einem der ersten Gehörlosen-Theater weltweit.



Natalia Pschenitschnikova trat als Performance-Künstlerin auf, als Flötistin und Sängerin konzertierte sie bei zahlreichen internationalen Festivals. Sie realisierte viele Uraufführungen und CD-Einspielungen, außerdem eigene Kompositionen, Klangaktionen und multimediale Projekte. Natalia Pschenitschnikova lebt in Berlin.