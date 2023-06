Patrick Pulsinger

stammt aus Ostdeutschland, wuchs in der Steiermark auf und lebt seit 1988 in Wien. Zunächst spielte er als Drummer in der unbedeutenden Band The Sheeps Left, ehe er 1991 auf Erdem Tunakan stieß und mit einem alten Atari-Computer und einer Tonbandmaschine zu experimentieren begann. Im Duo gemeinsam mit Tunakan wurde Pulsinger zu einem der Protagonisten der Vienna electronics.



Durch die Gründung des Labels Cheap records wurde das Duo auch überregional bekannt: Auftritte u.a. bei der PopKomm in Köln, bei Sonar in Barcelona, bei der Midem in Cannes, der Biennale in Venedig und beim Festival phonotaktik in Wien. Zwei Auftragskompositionen, Schwanensee Remixed und Caravaggio wurden zu Tanztheaterhits der Wiener Volksoper.