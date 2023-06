geboren 1958 in Friedrichshafen, studierte Violine bei Igor Ozim und Ramy Shevelov in Köln, Hannover und New York und Dirigieren bei Michael Gielen und Peter Eötvös. Außerdem erhielt er Unterricht bei dem Komponisten Jack Brimberg in New York. Von 1984 bis 1996 spielte er als Geiger im Ensemble Modern.



1987 gab Rundel sein Debut als Dirigent, inzwischen gehört er zu den gefragtesten Dirigenten seiner Generation mit dem Schwerpunkt auf Musik des 20./21. Jahrhunderts. Ständige Zusammenarbeit mit dem Ensemble Modern, dem ensemble recherche und dem Klangforum Wien, regelmäßig Gastdirigate u.a. beim Orchester des Bayrischen Rundfunks, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem Radiosinfonieorchester Stuttgart, dem Asko Ensemble, Amsterdam und dem Ictus Ensemble, Brüssel.



Von 1998/99 bis 2000/01 war Peter Rundel, zusammen mit Philippe Herreweghe, koordinierter Chefdirigent des Königlich Philharmonischen Orchesters von Flandern, Antwerpen. Von 1999/2000 bis 2001/02 war er zudem künstlerischer Leiter des Ensemble Oriol, Berlin und der neu gegründeten Kammerakademie Potsdam.



Seit 1999 ist er musikalischer Leiter der Wiener Taschenoper. Rundel realisierte zahlreiche CD-Einspielungen, von denen einige Preise erhielten. 2001 wurde die CD Surrogate Cities" von Heiner Goebbels mit der Jungen Deutschen Philharmonie für den Grammy nominiert.