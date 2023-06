studierte von 1986 bis 1992 an der Musikhochschule Saar und von 1992 bis 1994 an der Musikhochschule Karlsruhe u.a. bei Franz Lang und Isao Nakamura. Er ist seitdem hauptsächlich im Bereich der Neuen Musik freischaffend tätig, seit 1995 als festes Mitglied im Schlagquartett Köln.



Ständige Engagements beim Ensemble Modern, der Musikfabrik NRW, dem Klangforum Wien, in Rundfunkorchestern sowie zahlreiche Uraufführungen von Solo- bzw. Kammermusikstücken führten zur Zusammenarbeit mit Dirigenten und Komponisten wie Hans Zender, Johannes Kalitzke, Peter Eötvös, Helmut Oehring u.a.



Als Drumset-Spieler in Grenzbereichen der U-Musik ist Rothbrust Dozent bei dem Langzeitworkshop JAZZ 2000 des saarländischen Landesverbands Jazz und Schlagzeuger bei dem Bandprojekt MAVIS des Posaunisten Uwe Dierksen. Dirk Rothbrust ist seit 2001 Mitglied des Kammerensemble Neue Musik Berlin. Er lebt in Köln.