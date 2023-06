wurde 1955 in Berlin geboren. Nach dem Besuch der Gehörlosenschule in Berlin

absolvierte sie eine Ausbildung als Zahntechnikerin. 1988 folgte ein Externstudium als Erzieherin. Seit ihrer Kindheit spielt sie Theater;in zahlreichen Seminaren mit bekannten Regisseuren und Schauspielern erweiterte sie ihre schauspielerische Kompetenz. Neben dem Gebärdnsprachtheater hat sie auch in vielen Pantomimeproduktionen als Gastschauspielerin mitgewirkt, so z.B. beim Bühnenclub, im DeutschenGehörlosen Theater, beim Fernsehen und in ausländischen Theatergruppen.



Seit 1991 arbeitet Christina Schönfeld intensiv mit dem Komponisten Helmut Oehring zusammen. Als Oehring-Interpretin stand sie auf vielen europäischen Bühnen. Im ZfK Berlin leitet sie den Bereich Drstellende Kunst und Musik, außerdem unterrichtet Christina Schönfeld deutsche Gebärdensprache an Fach- und Volkshochschulen in Berlin und Brandenburg.