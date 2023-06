Erdem Tunakan

lebt in Wien, wo er 1988 als Angestellter bei der Firma Dum Dum Records zunächst den Vertrieb von DJ-Platten organisierte. Nach Kompositionen von einigen Filmmusiken begann er mit den Techniken des Remixings, für das er vor allem im Duo mit Patrick Pulsinger bekannt wurde.



Gemeinsam mit Pulsinger, mit dem er 1992 das Label Cheap records gründete, zählt Tunakan zu den Architekten von Wiens Ruf als "Electronic City". Auftritten u.a. bei der PopKomm in Köln, bei Sonar in Barcelona, bei der Midem in Cannes, der Biennale in Venedig und beim Festival phonotaktik in Wien folgten zwei spektakuläre Auftragskompositionen: Die Musiken zu den Tanztheaterproduktionen Schwanensee Remixed und Caravaggio garantierten der Wiener Volksoper einen ungewöhnlichen Publikumsrun.