Peter Veale

ist in Dunedin/Neuseeland geboren und seit 1980 in Deutschland ansässig. Er studierte Oboe bei Heinz Holliger und Dirigieren bei Francis Travis an der Staatlichen Hochschule für Musik in Freiburg. Zahlreiche CD-Einspielungen und weltweite Konzertreisen als Solist bestimmen seine Arbeit.



Zu seinen Veröffentlichungen gehören das Buch The Techniques of Oboe Playing und die von ihm herausgegebene Reihe Contemporary Music for Oboe sowie verschiedene Beiträge in der Fachzeitschrift Musik & Ästhetik. Seit 1994 ist Veale Dozent für Oboe bei den Internationalen Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik. Außerdem ist Veale Mitglied der Musikfabrik NRW (Düsseldorf) und Gründungsmitglied des Ensemble SurPlus (Freiburg).