Juliette Villemin

wurde 1973 in Paris geboren und verbrachte ihre Kindheit in Bilbao/Spanien. Sie wurde 1990 Mitglied des Euskadi-Ballett und tourte mit dieser jungen Company u.a. durch Kuba und Frankreich mit dem klassischen Ballett-Repertoire. 1994 wurde sie als Solistin an das Wiesbadener Staatstheater verpflichtet und arbeitete dort mit Choreographen wie z.B. Valery Panov und James Sutherland zusammen. Seit 2001 lebt und arbeitet sie in Stuttgart und wirkte dort als Schauspielerin in dem Stück Gilgamesch mit, welches für das Donaufestival erarbeitet wurde.