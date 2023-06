Rachel Waters

kann auf eine erfolgreiche Karriere als Musicaldarstellerin zurückblicken, die 1996 in Hamburg begann. Sie wurde für verschiedene Soloparts in Buddy. Das Musical, Joseph und sein Amazing Technicolor Dreamcoat und Lili und Tabaluga engagiert, die sie quer durch Deutschland führten. In Australien geboren, wurde sie an verschiedenen Stellen als klassische Tänzerin und Sängerin ausgebildet, u.a. an der Australian National Theatre Ballet School, am Australian Queensland Ballet und an der Australian Expressions Dance Company.