Der Countertenor Kai Wessel wurde in Hamburg geboren und studierte an der Musikhochschule Lübeck Musiktheorie bei R. Ploeger, Komposition bei F. Döhl und Gesang bei Ute von Garczynski.



Parallel dazu absolvierte er ein externes Studium barocker Aufführungspraxis an der Schola Cantorum Basiliensis bei René Jacobs, dessen Assistent er bei Bearbeitungen mehrerer Opern war. Er errang Preise beim VdMK-Wettbewerb Berlin, darunter den Sonderpreis des Deutschen Bühnenvereins für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Werkes, und beim Concours Musica Antiqua des Flandern-Festivals Brügge. Darüber hinaus erhielt er Stipendien von der Studienstiftung des Deutschen Volkes und vom DAAD.



Kai Wessel gehört zu den führenden Vertretern seines Faches und wird regelmäßig von Orchestern und Dirigenten aus aller Welt eingeladen, was durch Rundfunk-, Fernseh- und über sechzig CD-Aufnahmen dokumentiert ist. Operngastspiele führten ihn an die Häuser in Barcelona, Nizza, Göttingen, Innsbruck, Hamburg, Hannover, Schwetzingen (Uraufführung von Salvatore Sciarrinos Luci mie traditrici), Freiburg, St. Gallen und an das Theater Basel, dem er seit 1994 als Gast verpflichtet ist. Kai Wessel hat einen Lehrauftrag für Gesang und historische Aufführungspraxis an der Musikhochschule Köln und ist regelmäßig Gastdozent bei den Europäischen Festwochen der Alten Musik.