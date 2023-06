Minor Music

kuratiert von Michał Libera

„Es scheint notwendig, die Frage des Rechts auf Musik durch eine etwas andere Formulierung erklingen zu lassen: Welchen Platz weist ein musikalisches Werk seinem Hörer zu? Welche Art des Zuhörens verlangt es? Welche Mittel setzt es ein, um ein Zuhören zu komponieren? Aber auch: Welche Reichweite, welchen Raum für das Spiel reserviert ein Werk in sich selbst für diejenigen, die es spielen oder hören, die es interpretieren, ob mit oder ohne Instrumente? […] Wer hat ein Recht auf Musik? Diese Frage kann auch folgendermaßen umformuliert werden: Was kann ich aus Musik machen? Was kann ich mit ihr machen? Aber auch: Was kann ich ihr antun, was kann ich der Musik antun?“ (Peter Szendy)

„So gefasst, qualifiziert das Adjektiv ‚klein‘ nicht mehr bloß bestimmte Sonderliteraturen, sondern die revolutionären Bedingungen jeder Literatur, die sich innerhalb einer sogenannten ‚großen‘ (oder etablierten) Literatur befindet. Auch wer das Unglück hat, in einem Land mit großer Literatur geboren zu sein, muss in seiner Sprache schreiben wie ein tschechischer Jude im Deutschen oder ein Usbeke im Russischen: schreiben, wie ein Hund sein Loch buddelt, wie eine Maus ihren Bau gräbt. Dazu ist erst einmal der Ort der eigenen Unterentwicklung zu finden, das eigene Kauderwelsch, die eigene Dritte Welt, die eigene Wüste. […] Wie viele Menschen leben heutzutage in einer Sprache, die nicht ihre eigene ist? […] Das ist ein vitales Problem der ‚Gastarbeiter‘, vor allem ihrer Kinder. Ein Problem der Minderheiten. Das Problem einer kleinen Literatur, aber auch unser aller Problem: Wie kann man der eigenen Sprache eine Literatur abzwingen, die fähig ist, die Sprache auszugraben und sie freizusetzen auf eine nüchtern-revolutionäre Linie? Wie wird man in der eigenen Sprache Nomade, Fremder, Zigeuner?“ (Gilles Deleuze und Félix Guattari)

Eine offensichtlich unmögliche Aufgabe: den gesamten LICHT-Zyklus auf einmal aufzuführen, und zwar als Solo. Oder Tristan und Isolde a cappella. Eine bloße Provokation oder eine größenwahnsinnige kuratorische Geste – zugegeben: beides ist unweigerlich der Fall. Aber wenigstens hat es nicht die geringste Spur der Versuchung einer neuen Lesart eines klassischen Stücks. In Minor Music geht es vielmehr um eine einsame Figur, die nachts in einem majestätischen Raum eines außerordentlichen Museums ertappt wird, alleine, während sie ein atemberaubendes Bild anstarrt. Sie ist gefangen. Verliebt. Frustriert. Eingeschüchtert. Dann voller Hass. Dann wieder voller Bewunderung. All das kann der Fall sein. Eine Person wird unterworfen, dann unterwirft sie, wird aber auch moralisch erpresst, und zwar aus der gleichen Notwendigkeit heraus – einer billigen, wie es jede Erpressung, auch die größte, unweigerlich ist. Rivalität, Wertschätzung oder Reichtum, wer weiß – vielleicht schweben sie dort in der Luft jener ehrwürdigen Institution.

Es mag sich anfühlen wie in der Wüste. Eine Überlebensreise, in Einsamkeit. Nehme nur das Nötigste mit, denke noch einmal darüber nach und breche auf. Begebe dich in Gefahr, stelle dich unlösbaren Situationen und löse sie. Treffe dich mit deinen Feinden und versuche ihre Sprache zu sprechen. Wenn du kannst, überliste den Wind, werde klein, ändere die Maße deiner Glieder. Neuheit funktioniert hier nicht unbedingt, Mode gibt es nicht einmal. Es gibt keinen leichten Ausweg. Aber du kannst immer versuchen, auf eine Riesenbestie zu klettern, an ihren Rücken zu schmiegen und den Geruch ihres Fells zu erleben.

Theoretisch tun wir das immer, wenn wir die Musik hören, die wir großartig finden. Theoretisch verfolgt uns all dies im eigenen leisen Rückzugsort, im inneren Hören, wenn wir es wagen, schamlose Fragen zu stellen; wenn wir den Ton etwas verdunkeln, die Linien vertauschen, um die Asymmetrie zu verstehen, die Tapete herunterreißen, um ihr Gewicht zu spüren. Theoretisch bewohnen wir solcherart Wüsten und Museen in unserem Hören, wir werden weniger feige in dieser Stille, wir fordern Rechte ein, vielleicht nennen wir sogar ein paar Momente lang ein Stück Land unser eigen, solange das alles unausgesprochen bleibt. Solange es stumm, privat, häuslich bleibt, ist es unser tägliches Hören. In Minor Music wird es vielleicht etwas hörbar, in der Öffentlichkeit, im edlen Rahmen der Donaueschinger Musiktage.

Eugene Chadbourne ist der einzige von den für Minor Music eingeladenen Künstlern, der schon eine erste Version seines Projekts konzipiert hatte: Ein Versuch über die Musik von Johann Sebastian Bach, nur mit einem Banjo bewaffnet, und auch noch mit dem Titel German Country and Western versehen, mag vielleicht komisch klingen, sogar lächerlich oder provokant. Aber vielleicht fühlt es sich nur so an, wenn man es noch nie gehört hat. Hat man es gehört, weiß man, dass es kein Witz ist, auch keine Nostalgie und vor allem kein Gag. Hat man es gehört, sind diese scheinbaren Scherze keine Possen mehr. Vielleicht sind Chadbournes Bach-Darbietungen auch ein Hinweis darauf, dass Konzeptmusik jede Art von Kleidung verwendet, um sich herumzuschmuggeln. Auch die mäßigsten Formen des Musizierens bieten einen enormen Raum für Aussagen. Dann können Worte die Linien der Tradition, der Ästhetik und des Urteils nicht besser verdrehen, als es der Banjo-Griff tut. In Donaueschingen wird Eugene Chadbourne seine Erforschung der deutschen Country- und Westernmusik in den Landschaften der Goldberg-Variationen fortsetzen.

Isolde, Bangäne und Marke von Barbara Kinga Majewska wird keine vier Stunden dauern und, obwohl das Stück auf Richard Wagners Oper beruht, wird es so weit wie möglich von der harmonischen Orgie des Originals entfernt sein. Eine Solo-Sängerin ohne Zuspiel oder Elektronik. Majewskas Weg ist vielmehr der von Friedrich Nietzsche eingeschlagene, der dafür plädierte, Wagners pompöse teutonische Männlichkeit gegen eine „kleine“ Weiblichkeit einzutauschen. Der Maßstab, die Harmonik, die Klangmasse und die Lautstärke werden alle auf einige Motive reduziert, welche die Schranken und die Klanghülle des Mythos aufdecken. Majewska konzentriert sich auf den Blick Tristans und stellt ihn als zentralen dramaturgischen Punkt in Wagners Wiedergabe des Mythos bloß. Nicht unähnlich dem Homo sacer scheint Tristan ein Verstoßener zu sein, der das Gesetz aufhebt – das Gesetz des Staates, das Gesetz der Gesellschaftsschichten, das Gesetz der Sitten – durch eine bloße, wenn auch keine kleine „passive Aktivität“ seines durchdringenden Blicks.

Als Beitrag zum Minor Music-Programm stellt Alex Waterman einen neuen 29 Minuten langen Liederzyklus für Stimme und Elektronik vor, in eigener Regie und mit eigenem Lichtdesign: „Urantia!“. „Urantia!“ ist eine komische Oper über die Gebrüder Kellogg, Dr. Sadler und den mysteriösen „Schlafenden Mann“, einen deutschen Nachkriegskomponisten und „die Bedeutung eines guten Frühstücks“. (Michał Libera)

“[I]t seems necessary to let the question of the right to music resound according to a somewhat different formulation: What place does a musical work assign to its listener? How does it require us to listen to it? What means does it put into play to compose a listening? But also: What scope, what space for play does a work reserve, in itself, for those who play it or hear it, for those who interpret it, with or without instruments? […] Who has a right to music? This question can also be reformulated thus: What can I make of music? What can I do with it? But also: What can I do to it, what can I do to music? What do I have the right to make of, do with or to music?” (Peter Szendy)

“[M]inor no longer designates specific literatures but the revolutionary conditions for every literature within the heart of what is called great (or established) literature. Even he who has the misfortune of being born in the country of a great literature must write in its language, just as a Czech Jew writes in German, or an Ouzbekian writes in Russian. Writing like a dog digging a hole, a rat digging its burrow. And to do that, finding its own point of underdevelopment, his own patois, his own third world, his own desert […] How many people today live in a language that is not their own? This is the problem of immigrants, and especially of their children, the problem of minorities, the problem of a minor literature but also a problem for all of us: how to tear a minor literature away from its own language, allowing it to challenge the language and making it follow a sober revolutionary path? How to become a nomad and an immigrant and a gypsy in relation to one’s own language?”(Gilles Deleuze and Félix Guattari)

Clearly – an impossible task: to perform the entire LICHT cycle in one go and to do it solo. Or Tristan and Isolde, a capella. A mere provocation or a megalomaniac curatorial gesture – inevitably it is, admitted. But at least it does not even bare the slightest trace of temptation for a new rendition of a classical piece. Minor Music is not about that. It is rather about a solitary figure at night in a majestic room of an exquisite museum, alone, staring at a breathtaking painting. Being arrested. In love. Frustrated. Intimidated. Then hating it. Then again admiring. It may all be there. Being subjugated and then subjugate, but also facing virtuous blackmail, and by the same necessity – a cheap one, as all blackmails including the greatest ones inevitably are. Rivalry appreciation and affluence too, who knows – they may also float there in the air of that honorable institution.

It indeed may feel like in the desert. A survival dispatch, in solitude. Take only necessities, think twice and go. Be in danger, face insoluble situations and resolve them. Meet your enemies and try to speak their language. If you can, cheat the wind, become minor, rescale your limbs. Novelty does not necessarily work here, fashion does not even exist. There is no easy way out. But you may always try and climb a giant beast, lean on its back and check the smell of its fur.

Hypothetically, we all do that when listening to the music we find great. Hypothetically, it all haunts us in the quiet retreat of our own, inner listening, when we dare to ask shameless questions, shift the tone a little darker, swap lines to understand asymmetry, tear off tapestry to see its weight. Hypothetically, we inhabit these kinds of deserts and museums in our listening, we get less cowardly in this silence, we claim rights, we may go as far as owning a piece of land for a moment or two, just as long as it all remains tacit. As long as it remains soundless, private, domestic, it happens to be our everyday listening. In Minor Music it may perhaps become somewhat audible, in public, in the noble setting of Donaueschinger Musiktage.

Eugene Chadbourne is the only one of the invited artists of Minor Music who already conceived his first version of his project. An attempt on the music of Johann Sebastian Bach, being armed with banjo only and on top of that calling it German Country and Western may seem funny, even a ridicule or provocation. But it may only feel so if you have never heard it. If you have, then you know it is no joke, neither nostalgia nor a gag. If you have, these seeming jokes are not pranks anymore. Perhaps Chadbourne’s performances of Bach may also be a clue that conceptual music takes each and every piece of cloth in order to self-smuggle. There is a vast space for statements in the most temperate forms of music making. Then no words can flip the lines of tradition, aesthetics and judgement better than the banjo fingering does. In Donaueschingen, Eugene Chadbourne will continue his inquiry into German country and western music in the landscapes of Goldberg Variations.

Isolde, Brangäne and Marke by Barbara Kinga Majewska is not going to last four hours, and though based on Richard Wagner’s opera, it will be as far from the harmonic orgy of the original as possible. A solo vocalist with no tape and no electronics. Majewska is rather on the path opened up already by Friedrich Nietzsche, an advocate of stepping away from the pompous Teutonic masculinity of Wagner and replacing it with a minor femininity. The scale, the harmony, the mass of sound, the volume are all reduced to several motives revealing the turnpikes of the myth and its sonic covering. Focusing on Tristan’s gaze, Majewska finds it to be a crucial dramaturgical point of Wagner’s rendition of the myth. Not unlike Homo Sacer, Tristan appears to be an outcast who suspends the law – law of state, law of social strata, law of customs – by a mere, if not minor, ‘passive activity’ of his penetrating gaze.

As part of the Minor Music program, Alex Waterman will present a new 29-minute song cycle for voice and electronics with his own staging and light design: “Urantia!”. “Urantia!” is a comic opera about the Kellogg brothers, Dr. Sadler and the mysterious ‘Sleeping Man’, a post-war German composer, and “the importance of a good breakfast.” (Michał Libera)