wurde 1960 in Evertsberg, in der Provinz Dalecarlia geboren. Das volksmusikalische Erbe ist in ihrer Musik tief verwurzelt.



Lena Willemark spielt Violine und wurde zur bekanntesten Volksmusik-Interpretin in Schweden. Während ihres Studiums am Royal College of Music in Stockholm befasste sie sich auch mit dem Jazzgesang, und die Kombination beider Stile zeichnet ihre Aufführungen besonders aus.



Sie arbeitete mit Gruppen wie Frifot, Enteli, dem Elise Einarsdotter Ensemble und Nordan, mit einigen gewann sie Schallplattenpreise. Mit der Komponistin Karin Rehnqvist verbindet Lena Willemark eine intensive Zusammenarbeit, aus der zahlreiche internationale Festivalauftritte resultierten.



Anlässlich der Ernennung Stockholms zur europäischen Kulturhauptstadt komponierte Lena Willemark 1998 das Stück Windogut mit Jazz- und folkloristischen Elementen. Zahlreiche TV- und Radioproduktionen dokumentieren ihre Arbeit.