Jacques Rémus: Léon et le chant des mains

Performance / Installationskonzerte

Die Verbindung zwischen dem Karussell und der Musik ist so stark, dass die ersten Karussells, die sich Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt haben, sofort mit raffinierten Instrumentarien der mechanischen Musik versehen wurden, wie den Drehorgeln. Ihr Zusammenspiel ist ein Weltklischee geworden.



Es ist also kein zufällig entstandenes Abenteuer, das in wenigen Monaten Musiker dazu gebracht hat, sich ein Jahrmarktskarussell anzueignen, um darin zu spielen, und die Musik im Drehen zu entwickeln.



Schlagzeugspiele, in welchen die Papplöcher der Drehorgel Holzhebel sind, die einer nach dem anderen betätigt werden.



Melodienspiele, in welchen die Röhren eines Riesenglockenspiels im Kreis spielen, frei von jedem Zwang, oder mit der rhythmischen Basis der Hebel, die dauernd geändert werden.

Spiele der Musiker und ihrer Körperlaute, die von einem anderen Spiel wiederaufgenommen und verwandelt werden, dem Spiel der dirigierenden und hantierenden Hände. So entstehen die Klänge einer Musik, die unerbittlich mit dem Drehen des Karussells verknüpft ist, das sie trägt. Das ist Léon et le chant des mains. Im Grunde handelt es sich um eine interaktive Klanginstallation, die durch die Hände über ein



kompliziertes Videosystem gesteuert wird. Die urbanen Instrumente von "Léon" wurden durch Rémus ergänzt durch ein Carillonsystem, das er unter der Decke des Karussells angebracht hatte.



Léon et le chant des mains ist durch die Zusammenkunft mehrerer Träume entstanden: Träume von Geigenbauern, Musikern, Erfindern und Dichtern.

Es gibt den Traum einer Riesenspieluhr, deren Noten man nach Belieben verändern kann.

Es gibt den Traum einer Musik, die von der einfachen Handbewegung im Raum erzeugt wird.

Es gibt den Traum einer mechanischen Welt, die von menschlichen Befehlen und elektrischen Energien gebildet wird, und diese spielen Musik, wie kein Instrumentalist es kann.

Es gibt schließlich den Traum eines Karussells aller Kindheiten, das sich ohne Ende dreht, wie ein Schamane oder ein Derwisch, der mit dem Lächeln des Wissens erleuchtet ist.