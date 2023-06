George Lopez wurde 1955 in Havanna, Kuba, geboren. 1960 wanderte seine Familie in die USA aus, wo er in New York City und Chicago aufwuchs. Angeregt durch die Musik von Ives, Maler, Berg, Messiaen, Stockhausen und Xenakis unternahm er ab 1970 erste Kompositionsversuche. Ein Kompositionsstudium in Kalifornien folgte von 1971 bis 1975, danach Vernichtung fast aller frühen Arbeiten. 1976 Aufenthalt in Chicago (Fabrikarbeiter), danach in den Bundesländern Idaho und Arizona. Im Frühjahr 1977 Umzug nach Portland (Oregon), dort entstehen Film- und Videoarbeiten. Viele Reisen durch den amerikanischen und kanadischen Westen (Zeltwanderung, Bergsteigen, Motorradtouren). Im November 1979 Umzug nach Seattle (Washington).



Beginn des wissenschaftlichen Studiums, diverse Tätigkeiten. Danach ab ca. 1982 Wiederaufnahme des Komponierens. Nach seinem Umzug nach Methow Valley im Norden des Bundesstaates Washington beschäftigte sich Lopez intensiv mit der Umweltpolitik und arbeitete als Forst- und Landarbeiter. Im Herbst 1990 übersiedelte er nach Deutschland. Seit Herbst 1991 wohnt er im Mölltal in Oberkärnten. Wichtige Impulse vermittelten ihm Aufenthalte im lappländischen Gebirge und auf Island. Als Komponist ist Lopez im wesentlichen Autodidakt. In den letzten Jahren verstärkte Hinwendung zu Film- und Videoarbeiten.