Karin Rehnqvist wurde im August 1957 in Stockholm geboren. Sie wuchs in Nybro in der Provinz Småland auf. 1980 schloss sie ihr Studium als Musiklehrerin ab, ehe sie einen Kompositionskurs an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm belegte. Dort waren ihre Lehrer unter anderem Gunnar Bucht, Pår Lindgren und Brian Ferneyhough.



Charakteristisch für ihr Schaffen ist die gegenseitige Befruchtung und Durchdringung von Kunstmusik und Folklore, letztere nicht als nostalgische Anleihe verstanden, sondern als integraler Bestandteil ihres Werkes. Ihre langjährigen Erfahrungen als Leiterin eines Laienchores (1976 - 1991 Stans Kör) haben ihre Auseinandersetzung mit der Vokalmusik entscheidend vertieft und ihr Interesse geweckt für unkonventionelle Formen der Konzertdarbietung.



Für ihre Bemühungen um eine Wiederannäherung von Kunstmusik und Folklore wurde sie in ihrer Heimat mehrfach ausgezeichnet; 1996 erhielt sie den Läkerol Arts Award, im gleichen Jahr den Spelmannen-Preis der Tageszeitung Expressen und 1997 den Christ Johnson Preis. Karin Rehnqvist lebt in Stockholm.