Bericht über "Teile dich Nacht"

Lena Willemark intoniert das Stück "Teile dich Nacht" von Karin Rehnquist

In der traditionellen schwedischen Musik gibt es eine Vokaltechnik, die auf eine Distanz von mehreren Kilometern hinweg vernehmbar ist. Früher wurde sie von Frauen eingesetzt, um Kühe, Schafe und Ziegen zusammenzurufen, Raubtiere wie Wölfe und Bären abzuschrecken oder einfach, um sich über große Entfernungen zu verständigen. Diese Singweise wird im Schwedischen als "kulning" bezeichnet.



Die Kulningtechnik war für Karin Rehnquist einer der Ausgangspunkte für dieses Stück. Vor allem die ältere schwedische Volksmusik ist für Rehnquist immer eine starke Inspirationsquelle gewesen. Aus ihr entlehnte sie Techniken und Prinzipien: die modalen Skalen mit ihren Vierteltönen. Nicht angleichen, sondern die Stimme in verschiedenen Registern verschieden klingen lassen; viel Bruststimme im tieferen, der Hauptklang oder "kulning" im hohen Register.



Ausdruck, Klang, Artikulation sind wichtige Bestandteile in dem musikalischen Denken von Karin Rehnquist. Ihr Wunsch ist es außerdem, eine Art Ursprünglichkeit zu finden. Nicht so sehr nach dem Neuen zu streben, sondern nach der Wahrheit. Das, was der Mensch selbst ist, wenn man von den äußeren Requisiten verschiedener Zeiten absieht: Kleider, Schminke, Apparaturen. Obwohl Zeiten und Welten sich verändern, muss jede Zeit doch ihren eigenen Ausdruck finden, und darum muss sich auch die Musik verändern. Um selbst verändern zu können.



"Teile dich Nacht" ist Lena Willemark und dem SWR Vokalensemble gewidmet.