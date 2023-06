Paul Schwer wurde 1951 in Hornberg/Schwarzwald geboren. Nach einem Medizinstudium arbeitete er als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Von 1981 bis 1988 studierte Schwer (ab 1986 als Meisterschüler bei Erwin Heerich) an der Kunstakademie Düsseldorf. Er war Stipendiat in der Cité Internationale des Arts, Paris (1995) und im Lademoen Kunstnerverksteder, Trondheim (1999); Einzelausstellungen seit 2000 u.a. in Brüssel, Essen, Bremerhaven, Bonn, Göteborg, Freiburg, Krefeld und Frankfurt. Paul Schwer lebt und arbeitet in Ratingen/Düsseldorf.