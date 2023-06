Franck Christoph Yeznikian wurde 1969 in Besançon geboren. Von 1983 bis 1987 spielte er als Schlagzeuger u.a. experimentelle Musik. Von 1991 bis 1994 studierte er Komposition bei Denis Dufour und Jean-Marc Duchênne am CNR Lyon, (Abteilung akusmatische Musik). Er schloss mit einer Dissertation über Heinz Holliger und Paul Celan ab. 1991 begann Yeznikian außerdem mit regelmäßigem Kompositionsunterricht bei Klaus Huber, zusätzlich besuchte er Workshops bei Harrisson Birtwistle, Gérard Grisey (Centre Acanthes), Brian Ferneyhough, Michael Jarrell und James Dillon (Royaumont). 1995 erhielt er den ersten Preis in Boswil. Am Conservatoire National Supérieur de Musique in Lyon studierte Yeznikian von 1994 bis 1997 vor allem Kontrapunkt und arbeitete über Klaus Huber sowie Ossip Mandelstam sowie über G. Didi-Huberman. Zwischen 1998 und 2000 schloss sich ein Kompositionsstudium bei Robert HP Platz in Maastricht und am IRCAM an. 2001 wurde Yeznikian künstlerischer Assistent des Ensembles Der Blaue Reiter (Paris) und arbeitete in der Seminarreihe "Musique I Psychoanalyse" am IRCAM