geboren in Candela, Italien, studierte in Karlsruhe und in Trossingen. Er war Erster Preisträger verschiedener internationaler Wettbewerbe. Er konzertiert als Solist und in verschiedenen Kammermusikbesetzungen. Als Solist spielte er u.a. mit fast allen deutschen Rundfunksinfonieorchestern, dem Ensemble Modern Frankfurt, dem Schönberg Ensemble Amsterdam, Ensemble Contrechamps Genf und Collegium Novum Zürich.



Anzellotti engagiert sich besonders für die zeitgenössische Musik. In direkter Zusammenarbeit mit den Komponisten brachte er über 300 Werke u.a. von Berio (Sequenza XIII), Globokar, Hidalgo, Holliger, Hosokawa, Kagel, Pintscher, Rihm, Schnebel, Sciarrino, Wolff und Zender zur Uraufführung.



Teodoro Anzellotti unterrichtet seit 1987 an der Musikhochschule Bern und seit 2002 an der Musikhochschule Freiburg im Breisgau.