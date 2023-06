geboren 1949 in Sandarne, Schweden, spielte zunächst als Schlagzeuger Rock und Beat in verschiedenen Bands und studierte Schlagzeug an der Musikakademie in Stockholm. 1977 kam er mit der Avantgarde-Szene in Kontakt und wurde Mitglied in Lokomotive konkret und dem Too much too soon orchestera. Daneben arbeitet er als freischaffender Schlagzeuger und hat alle Arten von Musik von traditionell bis experimentell aufgeführt und eingespielt.