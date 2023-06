Lawrence Casserley

Der Komponist, Dirigent, Percussionist und Elektronik-Musiker begann bereits 1972 in Zusammenarbeit mit dem Künstler Eddie Franklin-White in der multimedialen Gruppe Hydra instrumentale und elektronische Klänge miteinander zu vermischen. 1984 hatte er mit dem Komponisten Simon Desorgher das Nettlefold Festival in London gegründet, das sich auf neue Präsentationsformen zeitgenössischer Musik konzentriert.



Die musikalischen Zusammenarbeiten Casserleys, der bis 1995 auch eine Professur für elektroakustische Musik am Royal College of Music in London innehatte, erstrecken sich von der London Sinfonietta und dem BBC Symphony Orchestra über das Electroacoustic Cabaret und John Lamberts Experimental Music Group bis zum Electro-Acoustic Ensemble Evan Parkers, mit dem er bereits seit 1987 in zahlreichen anderen Formationen zusammengespielt hatte.