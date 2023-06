Oswald Egger

Schriftsteller. 1992 schloss er seine Studien an der Universität Wien mit einer Poetik des Hermetischen (Wort für Wort) ab. Von 1989 bis 1998 war er Herausgeber der Zeitschrift "Der Prokurist" sowie der edition per procura.



1996 wurde er Stipendiat der Akademie Schloss Solitude. In der Chinati-Foundation, Texas und der Villa Aurora, Los Angeles war er Writer in Residence. 2003 ist er Gastprofessur für Poetik an der Cornell University, Ithaca. Egger erhielt verschiedene Literaturpreise: Mondsee-Lyrikpreis 1999, George-Saiko-Preis 2000, Clemens-Brentano-Preis 2000, Lyrikpreis Meran 2002 sowie 2003 ein Stipendium des Deutschen Literaturfonds. Er veröffentlichte u.a. Die Erde der Rede, Gedicht (1993, Kleinheinrich). Blaubarts Treue (1997, Edition Howeg). Juli,September,August (1997, Edition Solitude). Herde der Rede (1999, Suhrkamp). Der Rede Dreh. Poemanderm Schlaf (1999, Edition Howeg). Nichts, das ist, Gedichte (2001, Suhrkamp). -broich, Homotopien eines Gedichts (2003, Korrespondenzen). Room of Rumor (2003, sun & moon, Los Angeles).