studierte Theater in São Paulo und Musik am Konservatorium in Curitiba. Gleichzeitig Studien und Arbeiten mit zeitgenössischer Musik und Theatermusik mit dem Komponisten Chico Mello und mit dem Ensemble Contempo Sonoro. Ein Studium Toninstallationen bei Brandon La Belle in Kalifornien schloss sich an. Als Schauspielerin und Sängerin arbeitet Farah mit Theater, Musik und Performance. Sie lebt abwechselnd in Brasilien und Berlin.