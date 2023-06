In der Verbindung zwischen westlicher und asiatischer Tradition entwickelt Misato Mochizuki (geboren 1969) unwahrscheinliche Timbres innerhalb einer Vielfalt von Formen. Ihr Werkkatalog umfasst heute an die 60 Stücke, darunter eine Oper sowie symphonische Kompositionen. In ihrer Diskographie finden sich zwei Monographien, eine mit dem Klangforum Wien (Kairos), eine mit dem Ensemble mdi (Neos). Kind ihrer Zeit mit einer Affinität zur Arbeitsweise von Nicht-Spezialisten unterrichtet Mochizuki seit 2007 Kunstfächer an der Meiji Gakuin Universität Tokio und schreibt für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften.

Combining Western and Asian traditions, Misato Mochizuke (born 1969) developed improbable timbres within a multiplicity of forms. Her output currently consists of almost 60 works, including an opera and symphonic compositions. Her discography features two monographs, one with the Klangforum Wien (on Kairos) and the other with Ensemble mdi (on Neos). A child of her time, with an affinity for the working methods of non-specialists, Mochizuki has taught art subjects at the Meiji Gakuin University, Tokyo since 2007, and writes for various newspapers and journals.