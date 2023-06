studierte Schlagzeug und elektroakustische Musik an der Musikhochschule Basel. Einem Aufenthalt als Gaststudent am CCRMA Stanford in den USA folgte ein Kompositionsstudium in Basel bei Thomas Kessler. Als Performer, Interpret und Klangregisseur ist er in Konzerten und Festivals in Europa, Südamerika und Asien zu erleben. Er ist Mitgründer und Mitglied von THE BEAM (Basel Electric Art Messengers) und des European Powerbook Orchestra.



Seine Kompositionen umfassen Werke für Live-Elektronik und szenische Musik sowie

Instrumentalmusik und Musik für Tanztheater, Bühne und Film. Von 1995 bis 2002 leitete er die Ausbildung "Audio-Design" an der Musikhochschule Basel. 2003 wurde Wolfgang Heiniger als Professor für Intermediale Komposition an die Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin berufen. Er ist seit 2003 mit Friedrich Goldmann künstlerischer Leiter

des Instituts für Neue Musik Berlin.