Mathias Max Herrmann

geboren 1966 in Mülheim/Ruhr, arbeitete als Schauspieler u. a. an den Stadttheatern in Essen, Düsseldorf, Tübingen, Klagenfurt, Frankfurt/Oder und Magdeburg. Er ist Mitbegründer des Theater im Ballsaal Bonn. Neben seiner schauspielerischen Tätigkeit hat er sich der Entwicklung eigener Projekte zugewandt, allen voran der von ihm gegründeten Gerd Schneider Gesellschaft, mit der er gemeinsam mit Künstlern und Wissenschaftlern

unterschiedlichster Bereiche bereits zahlreiche Projekte verwirklicht hat.



Auftritte im Bereich des Melodram u.a. mit Thomas Becker, August Stramm trifft Arnold Schönberg in Rom (1992) und Karlheinz Stockhausen, Am Himmel wandre ich im Rahmen des Kölner Klangraum-Festivals 2002. Hermann erhielt ein Stipendium der Käthe-Dorsch-Stiftung und wurde im Theater-heute-Jahrbuch 2000 für den besten Nachwuchsschauspieler nominiert.



Seine Solo-CD mit Heiner Müllers Shakespearekommentar Titus Andronicus

wurde nominiert für die hr-Hörbuch-Bestenliste und, in der Kategorie "Beste Innovation", für den ersten Deutschen Hörbuchpreis 2003.