Frank Kaster

wurde 1965 im Saarland geboren und studierte Elektro- und Informationstechnik an der Technischen Universität München. Bis 2001 war er Leiter der Beleuchtungs-Abteilung am Bayerisches Staatsschauspiel/Marstall in München. Dort arbeitete er als Lichtgestalter zusammen mit Künstlern wie Erich Wonder, Eduardo Aroyo, Nicky Rieti, James Turrell, Udo Samel, Wanda Golonka, Andre Wilms. Derzeit ist er als Leiter der Beleuchtungs-Abteilung am schauspielfrankfurt tätig.



Für diverse freie Projekte arbeitete er als Lichtgestalter, darunter Peter Greenaways "100 Objects to represent the World" beim Zeitfluss-Festival der Salzburger Festspiele sowie Franz Schuberts "Die schöne Müllerin", Koproduktion Oper und schauspielfrankfurt (Regie: Udo Samel).



Für Christian Wittmanns Inszenierung von Caryl Churchills In weiter Ferne am Landestheater Linz zeichnete er für Bühnenbild und Lichtgestaltung verantwortlich.