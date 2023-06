Hanspeter Kyburz

wurde 1960 in Lagos, Nigeria geboren. In Graz studierte er Komposition bei A. Dobrowolsky und Gösta Neuwirth. Von 1982 bis 1990 folgten Studien in Berlin: Komposition bei Frank Michael Beyer und Gösta Neuwirth, Musikwissenschaft bei Carl Dahlhaus, außerdem Kunstgeschichte und Philosophie.



Bis 1993 setzte Kyburz seine Kompositionsstudien bei Hans Zender in Frankfurt a.M. fort. Er erhielt zahlreiche Preise, darunter der Boris-Blacher-Kompositionspreis, der Schneider-Schott-Preis, der Förderpreis der Akademie der Künste Berlin und 2000 der Förderpreis der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung. In der Cité Internationale des Arts in Paris war er Stipendiat.



Seit 1997 hat Kyburz eine Professur für Komposition an der Berliner Hochschule für Musik "Hanns Eisler" inne, 1998 war er Dozent bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt, von 2000 bis 2002 Professor für Komposition an der Musikhochschule in Basel.