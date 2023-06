Kuno Lorenz

geboren 1932, Studium der Mathematik und Physik an den Universitäten Tübingen, Hamburg, Bonn und Princeton, N.J.; nach Promotion in Kiel und Habilitation in Erlangen 1970-74 Professor für Philosophie an der Universität Hamburg, seit 1974 an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken, 1998 emeritiert. Gastvorlesungen u.a. an den Universitäten in Bern, Aix-en-Provence, Haifa, Lissabon, am Städel-Institut in Frankfurt/M, am Collège de France in Paris. Mitglied der Academia Europaea.



Buchveröffentlichungen: Elemente der Sprachkritik, Frankfurt/Main 1970; (mit P. Lorenzen) Dialogische Logik, Darmstadt 1978; Einführung in die philosophische Anthropologie, Darmstadt 1990; Indische Denker, München 1998; (Hg.) Konstruktionen versus Positionen, Berlin 1979; (Hg.) Identität und Individuation, I-II, Stuttgart-Bad Cannstatt 1982; (Hg. mit M. Dascal/G. Meggle/D. Gerhardus), Sprachphilosophie. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung, Berlin 1992-1994.