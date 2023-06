wurde 1968 in Stuttgart geboren und wuchs in Südbaden, in der Nähe von Freiburg auf. 1992 begann er ein E-Bass Studium an der BSM in München. Bis 1996 war er in Freiburg als Jazz- und Rockmusiker tätig, außerdem als Tonmeister im Theater und beim Südwestrundfunk. Von 1996 bis 2001 studierte er Audio-Design an der Musikhochschule Basel bei Wolfgang Heiniger und Thomas Kessler.



Bereits während des Studiums arbeitete Josh Martin mit Komponisten wie Heinz Holliger, Thomas Kessler oder György Kurtag sowie für das Theater Basel (Produktionen u.a. mit Bachmann, Pucher, Thalheimer). Seit April 2002 lebt er in Berlin, wo er am elektronischen Studio der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" lehrt. Als Sounddesigner, Musiker und Komponist in den Bereichen zeitgenössische Musik, Theater und Tanz entwickelte er interaktive Systeme zur Verbindung von Bewegung, Musik und Bild.