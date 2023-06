geboren in Immenstadt, Deutschland, studierte Klavier und Komposition in München und Wien. Er ist einer der zentralen Interpreten zeitgenössischer Musik in Österreich und trat als Solist bei bedeutenden Festivals wie Wien modern und den Salzburger Festspielen hervor. Er ist regelmäßig Gast internationaler Festivals in Europa und bereiste darüber hinaus die USA, Kanada, Japan und Israel.



Aus einer Vielzahl an CD-Produktionen, bei denen Florian Müller mitwirkte, sind insbesondere die mit dem Grand Prix du disque Academie Charles Cros ausgezeichnete Gesamtaufnahme der Werke Jean Barraqués mit den Dirigenten Sylvain Cambreling und Jürg Wyttenbach sowie Beat Furrers "Nuun" für zwei Klaviere und Ensemble mit Peter Eötvös - ausgezeichnet mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik - hervorzuheben. Florian Müller ist seit 1992 Ensemblemitglied des Klangforum Wien.