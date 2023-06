wurde 1937 in Wien geboren, studierte an der dortigen Musikhochschule Komposition bei Karl Schiske sowie Musik- und Theaterwissenschaft an der Universität Wien. Nach einer kurzen Tätigkeit als Journalist bei der Grazer Neuen Zeit setzte er seine Studien an der Freien Universität Berlin bei Adam Adrio fort (die Grazer Universität hatte das Dissertationsthema mit einer antisemitischen Begründung abgelehnt), wo er 1967/68 über Franz Schreker promovierte.



Von 1968 bis 1970 arbeitete er im Mendelssohn-Archiv der Stiftung Preussischer Kulturbesitz, von 1970 bis 1972 war er Mitarbeiter der Schönberg-Gesamtausgabe. Ab 1973 lehrte Neuwirth im Elektronischen Institut der Grazer Musikhochschule und hielt musikgeschichtliche Vorlesungen an Universität und Musikhochschule.



Von 1982 bis 2000 war er Professor für Geschichte der Musiktheorie an der UdK Berlin. Neuwirths Kompositionen wurden u.a. mit dem Preis der Stadt Graz, dem Hugo Wolf-Preis, dem Kompositionspreis des Musikprotokolls, dem Kunstpreis der Stadt Wien, dem Johann Joseph Fux-Preis des Landes Steiermark und dem Maria-Ensle-Preis der Kunststiftung Baden-Württemberg ausgezeichnet.



Neben seiner kompositorischen und pädagogischen Tätigkeit veröffentlichte er musikwissenschaftliche Studien u.a. zu Josquin und Ernst Křenek. Heute lebt und arbeitet Gösta Neuwirth in Freiburg i.Br.