Max Nyffeler

geboren 1941 in Wettingen, Schweiz, studierte Musik und Musikwissenschaft in Zürich, Basel und Köln. Er war freiberuflicher Musikjournalist in Köln, Rundfunkredakteur in München und Zürich, Leiter der Informationsabteilung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und künstlerischer Leiter des Musikverlags Ricordi in München.



Seit 1998 arbeitet er wieder freiberuflich für Rundfunk und Presse mit Schwerpunkt neue Musik. Im Internet publiziert er unter www.beckmesser.de. Er lebt in der Nähe von München.