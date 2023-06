geboren 1951 in Baden-Baden, begann 1970 in Freiburg i.Br. Musiktheorie, Klavier und Dirigieren zu studieren. Ein Studium der Komposition bei Wolfgang Fortner und der Musikwissenschaft bei Elmar Budde folgten, ebenso eine Zeit lang Parapsychologie bei Hans Bender.



1973 wechselte er nach Köln, um bei Karlheinz Stockhausen zu studieren. 1977 schloss er seine Dirigentenausbildung bei Francis Travis in Freiburg ab. 1978 und 1979 erhielt Platz ein Stipendium der Heinrich-Strobel-Stiftung des Südwestrundfunks und lebte danach längere Zeit in den USA und Paris.



1980 besuchte er einen Computerkurs für Komponisten am Pariser IRCAM. 1980-2001 leitete Platz in Köln das Ensemble Köln. Für das auf zeitgenössische Musik spezialisierte Ensemble schrieben Komponisten wie Scelsi, Xenakis, Kagel, Hosokawa, Bussotti oder K. Huber.



Bei Gastdirigaten arbeitete Platz mit renommierten Ensembles und Orchestern. 1989/90 lebte Platz im Künstlerhof Schreyahn, 1990 verbrachte er einige Wochen in der Villa Serbelloni als Composer in Residence auf Einladung der Rockefeller Stiftung. Zwei Jahre später folgte ein längerer Japanaufenthalt.



Vortrags- und Lehrtätigkeit in vielen europäischen Ländern sowie den USA und Japan; 1986-1996 und 2002 war er Dozent bei den Darmstädter Ferienkursen, in Meisterkursen in Japan, Polen und den Niederlanden. Seit 1990 leitet er die Kompositionsklasse an der Musikhochschule Maastricht, verbunden mit einem Seminar zur Aufführungspraxis Neuer Musik.



Seit 2000 hat Platz die künstlerische Leitung des Festivals Schreyahner Herbst inne. Ein erster Band gesammelter Schriften unter dem Titel Schriften zur Musik 1979-93 ist beim Kölner Feedback-Verlag erschienen, ein Band mit Schriften über Robert HP Platz ist beim Pfau-Verlag in Vorbereitung. Für 2004 bis 2008 ist mit dem Label NAXOS eine CD-Edition der 100 wichtigsten Ensemblestücke des 20. Jahrhunderts unter der Leitung von Robert HP Platz geplant. Er lebt in Köln.