Emilio Pomßrico

wurde 1953 als Sohn italienischer Eltern in Buenos Aires geboren. Er schloss seine musikalische Ausbildung in Mailand ab, später nahm er an Meisterkursen von Franco Ferrara und Sergiu Celibidache teil. Er war bei allen wichtigen Konzertveranstaltern, Orchestern und Theatern Italiens zu Gast, europaweit dirigierte er in den großen Musikstädten, u.a. das Nouvelle Orchestre Philharmonique de Radio France, das BBC Scottish Symphony Orchestra, die großen deutschen Rundfunksinfonieorchester, die Basel Sinfonietta, das Orchestre de la Suisse Romande und die Bamberger Symphoniker.



Die wichtigsten internationalen Festivals, darunter das Festival dAutomne a Paris, das Edinburgh International Festival, Wien Modern und die Salzburger Festspiele, luden Pomßrico ein. Zusätzlich zum traditionellen Orchesterrepertoire dirigierte er Werke der wichtigsten zeitgenössischen Komponisten wie Berio, Sciarrino, Boulez, Nunes, Rihm, Donatoni, Dufourt und Nono. Neben seiner intensiven Tätigkeit als Dirigent ist Pomßrico auch als Komponist erfolgreich; seine Werke erhielten internationale Auszeichnungen, darunter den G.B. Viotti-Preis (Vercelli, Italien). Pomßrico lehrt als Professor für Dirigieren an der Accademia Internazionale della Musica in Mailand.