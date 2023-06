geboren 1954 in Stockholm, ist Mitglied der Schwedischen Improvisationsgruppen Lokomotive konkret und Too much too soon orchestra. Er ist bekannt für seinen innovativen Umgang mit traditionellen Instrumenten wie Violoncello oder elektrische Gitarre. Er hat Musik für intermediale Projekte und Tanztheater geschrieben und in unzähligen Improvisationsensembles und experimentellen Rockgruppen mitgewirkt.