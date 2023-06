Die Pianistin hatte ihr Debüt mit der Aufführung von Musik Toru Takemitsus, als sie noch an der Tokyo University of Fine Arts and Music studierte. Während sie für ihre klassische Musikalität bekannt ist, weckte ihr Enthusiasmus für neue Musik das Interesse vieler bekannter Komponisten: John Cage, Morton Feldman, Isang Yun, Akira Nishimura, Somei Satoh und Peter Garland haben für sie komponiert.



Aki Takahashi spielte ihr erstes Solorecital 1970 und ist seit ihren Auftritten beim Festival dAutomne, Paris und bei den Berliner Festwochen 1972 weltweit und bei renommierten Festivals zu hören. Ihre Interpretationen wurden mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Kenzo Nakajima Preis, dem Kyoto Music Award und dem Großen Preis des Japan Art Festival.



Ein Konzertzyklus mit Klaviermusik von Erik Satie, den sie zwischen 1975 und 1977 in Tokio spielte, war Ausgangspunkt des so genannten Satie-Booms in Japan und resultierte in der Edition und Einspielung aller seiner Klavierwerke. Ein von Aki Takahashi realisiertes Projekt versammelte neue Kompositionen nach verschiedenen Beatles Liedern auf vier - teils preisgekrönten - CDs.